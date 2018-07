24 Heures de Spa-Francorchamps – Audi en tête après six heures aux 24 Heures de Spa-Francorchamps

Au quart de l’épreuve, Audi occupait samedi soir la tête des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Mais la lutte pour la gagne est extrêmement serrée. L’indécision est totale aux 24 Heures de Spa-Francorchamps après six heures de course. La plupart des favoris à la victoire (et ils sont nombreux) ont connu un premier quart d’épreuve sans connaître de soucis majeurs. Mais certains ne peuvent en dire autant, comme la seule McLaren en mesure de gagner qui s’est accrochée avec la Lamborghini de Bortolotti/Engelhart/Caldarelli (Ita-Ang-Ita). La Ferrari de Aleshin/Molina/Rigon (Rus-Esp-Ita) a été victime d’une crevaison mais n’a perdu qu’un tour dans l’aventure.

Après un excellent premier relais, la course s’est compliquée pour Maxime Martin (Aston Martin), sa voiture étant en proie à des soucis de carburant avant d’être victime d’une crevaison, heureusement lors d’une neutralisation. Cependant, cette voiture est toujours dans le tour du leader.

Après six heures, c’est l’Audi Land Motorsport de van der Linde/van der Linde/Schmidt (Afs-Afs-Sui) qui mène la danse avec vingt-cinq secondes d’avance sur la BMW Rowe de Wittmann/Krohn/Collard (All-Fin-GBR) et vingt-huit sur la Bentley de Soulet/Soucek/Abril (Bel-Esp-Mon).

Dix-neuf voitures sont encore dans le tour du leader. Parmi les autres Belges, Laurens Vanthoor (Porsche) est dixième, Fred Vervisch (Audi) seizième, Maxime Martin (Aston Martin) dix-septième et Dries Vanthoor (Audi) vingt-quatrième, à un tour de la voiture de tête.

