L’imprimé fleuri reste l’indispensable de l’été

Si les pois, les rayures, et les motifs fruits tentent de s’imposer sur la scène mode cet été, l’imprimé fleuri demeure l’incontournable de la saison. Il se déclinant en divers formats, couleurs et versions.

A la plage, à la ville, ou sur les podiums, les fleurs dominent clairement les tendances. Elles font l’unanimité auprès des influenceuses et mannequins les plus en vogue. Inspirez-vous d’Alessandra Ambrosio, Vittoria Ceretti, ou encore Jasmine Tookes, pour trouver le motif qui vous correspond le mieux.

En all-over comme Alessandra Ambrosio

La célèbre top-modèle brésilienne profite de la dolce vita pour étrenner ses plus belles tenues, révélant bien souvent sa silhouette de rêve. En vacances sur l’île de Capri, la brune s’est laissée séduire par une robe aux découpes sensuelles, entièrement recouvertes de fleurs jaunes et vertes, les couleurs de son pays d’origine. Un look à la fois champêtre et romantique, parfait pour l’été, qui met l’accent sur ses jambes galbées.

Capri nights … 🌸💫🌸💫 Une publication partagée par Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) le 30 Juin 2018 à 5 :37 PDT

Belle des champs comme Jasmine Tookes

La top américaine Jasmine Tookes a choisi des vacances nature à Malibu en Californie, arborant une robe en totale adéquation avec l’environnement. L’Ange de la marque Victoria’s Secret a jeté son dévolu sur une robe rouge à manches courtes bouffantes, entièrement ornées de micro-fleurs. Le tout bien évidemment assorti au bandeau qu’elle porte dans ses cheveux. Un essentiel que chacune devrait avoir dans sa garde-robe.

Sunny Sunday’s 🌞 Une publication partagée par Jasmine Tookes (@jastookes) le 1 Juil. 2018 à 2 :09 PDT

Version tropicale comme Romee Strijd

Le mannequin néerlandais Romee Strijd se démarque en optant pour des couleurs et un type de motifs plus singuliers lors de ses vacances sur l’île d’Ibiza en Espagne. La blonde longiligne porte un ensemble composé d’un haut de maillot de bain et d’une jupe longue, parsemé de fleurs tropicales blanches et roses sur un marron presque kaki satiné. Une tenue idéale pour allier chic, décontraction et confort à la plage.

Movie night 🍿 🎥 Une publication partagée par Romee Strijd (@romeestrijd) le 30 Juin 2018 à 5 :05 PDT

Façon hawaïenne comme Vittoria Ceretti

Loin des podiums, la top-modèle italienne Vittoria Ceretti troque ses longues robes de princesse et stilettos contre un look ultra décontracté. Pas de prise de tête pour la brune pétillante, qui profite du soleil dans un short en denim doté de poches retournées, et une chemise à manches courtes hawaïennes, bien évidemment recouvertes de fleurs dédiées. Une tenue haute en couleurs qui sent bon les vacances.