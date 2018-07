Les risques de somnolence au volant augmentent au moment des départs en vacances

Attention danger : une grande majorité des automobilistes français (81%) modifient leur temps de sommeil juste avant de prendre la route des vacances, au risque parfois de s’endormir au volant.

Parmi les conducteurs avouant changer leurs habitudes au moment du départ en vacances, 79% déclarent se lever plus tôt que d’habitude et 23% se coucher plus tard la veille, certains cumulant même les deux. La principale raison invoquée à ce changement d’attitude est de pouvoir profiter d’une circulation plus fluide (73%), en partant de bonne heure. Il faut dire que les trois quarts des sondés tiennent compte des prévisions de trafic pour s’organiser, qu’il s’agisse donc de l’heure de leur départ (41%) mais également du jour (29%) et même de l’itinéraire (29%).

Ce type de comportement a pour conséquence de favoriser la somnolence au volant, d’autant plus que 73% des automobilistes français admettent avoir déjà conduit plus de deux heures sans faire de pause, comme cela est recommandé. Sans surprise, ils invoquent leur impatience à arriver sur leur lieu de vacances pour justifier cette prise de risque. Il ressort également de cette étude qu’un quart des sondés n’ont pas conscience de l’impact de la fatigue sur leur conduite.

La somnolence au volant est pourtant connue de tous, 63% des automobilistes estimant même avoir déjà vécu cette expérience (picotements des yeux, bâillements répétés, etc.), la plupart du temps sur autoroutes. Pour la combattre, 94% citent bien évidemment la pause mais d’autres solutions sont aussi évoquées, comme boire un café (53%), ouvrir les fenêtres (48%) ou écouter de la musique à un volume élevé (25%).