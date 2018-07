Les Fitbit se font plus fashion que jamais

Les montres connectées pourraient bien devenir un véritable accessoire de mode, surtout depuis que la marque Fitbit a dévoilé une nouvelle collection réalisée en collaboration avec le CFDA, l’autorité de la mode américaine, et une marque montante.

Fitbit a dévoilé sa collection PH5 for Fitbit Versa, une ligne d’accessoires conçus pour la montre connectée Fitbit Versa par la marque PH5. Cette mini-collection comprend six bracelets différents : le ‘Stripe Knit’, inspiré de la passion pour la course de fonds de Wei Lin, la créatrice de la marque PH5, le ‘Metallic Knit’ qui présente une technique de maille innovante et le ‘Rib Knit’ au design texturé et gai.

La griffe PH5 a été choisie par Fitbit et le le Council of Fashion Designers of America (CFDA) à partir d’une sélection de cinq marques émergentes qui devaient présenter un accessoire pour la Versa. « Je développe les accessoires pour Fitbit Versa pour qu’ils soient sportifs et fun, mais aussi luxueux et qu’ils permettent d’affirmer son style », a commenté Wei Lin. « Ayant déjà participé à sept Ironman, ma passion pour le sport a joué un rôle vital dans le développement de ces accessoires, en me donnant l’opportunité de créer une nouvelle expérience de mode ancrée dans la santé et le bien-être. »

Tim Rosa, en charge du marketing chez Fitbit, a tenu a souligner qu’il appréciait la marque PH5 du fait de « sa manière innovante d’utiliser des matériaux tricotés, des coloris gais et des designs à la fois fonctionnels, sportifs et sexy. »