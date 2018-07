La durée de vie des reins transplantés s’est améliorée

La durée de vie des reins transplantés a considérablement augmenté en trois décennies. Cette amélioration a toutefois tendance à stagner.

Pour la période 1986-1995, 87% des reins transplantés étaient fonctionnels après un an et 75% après cinq ans. Pour la période 2006-2015, 92% des reins transplantés restaient fonctionnels après un an et 84% après cinq ans, selon une étude compilant les informations de 108.787 receveurs.

Le professeur Maarten Naessens (KU Leuven), qui a collaboré à l’étude, remarque que les principaux progrès ont été enregistrés durant la période 1986-2000 et que peu d’améliorations ont été constatées ces 15 dernières années. «Ces données confirment ce que nous constatons dans les hôpitaux. En comparaison avec les progrès enregistrés dans d’autres domaines de la médecine, c’est frappant», explique-t-il.

Ce phénomène peut s’expliquer par le traitement attribué pour éviter les rejets. «La médication que nous utilisons pour contrer les rejets date des années 90 alors que nos connaissances scientifiques ont progressé ces 15 dernières années. Cela ne s’est pas traduit en de meilleurs médicaments. Il y a un besoin clair d’innovation dans le domaine», ajoute-t-il.