Une collision sur le contournement de Blaton fait plusieurs blessés

La police a fermé vendredi soir le contournement de Blaton (Bernissart, Hainaut), route qui permet de quitter la E42 pour rejoindre le zoning industriel de Péruwelz, en raison d’une violente embardée qui s’est produite vers 19h30. Deux voitures sont entrées en collision et on déplore plusieurs blessés. Les services de secours ont envoyé sur les lieux le véhicule de désincarcération, deux ambulances et deux SMUR.

Plusieurs personnes étaient coincées dans une petite voiture qui a fini sa course sur le côté de la route, après avoir heurté violemment un autre véhicule dans un virage.

La route a été bloquée dans les deux sens le temps de l’intervention.

