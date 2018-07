Un tueur en série se tue par accident en se masturbant avec de l’électricité

Un tueur en série emprisonné pour le meurtre de cinq femmes a été retrouvé mort dans sa cellule. Il aurait effectué des chocs électriques sur son pénis et ses tétons.

Egidius Schiffer, surnommé l’étrangleur d’Aechen, se serait tué accidentellement en se masturbant à coups de chocs électriques à la prison de Bochum, en Allemagne. Il a été retrouvé mort dimanche avec le cordon de sa lampe de chevet attaché à des parties de son corps, alors que celle-ci était branchée sur secteur.

L’homme avait tué cinq promeneurs entre 1983 et 1990 et avait été condamné à la prison à vie, selon le quotidien The Times. Un porte-parole de la prison de Bochum a affirmé qu’«il aurait arraché un câble de sa lampe de chevet, puis l’aurait enroulé autour de ses tétons et de son pénis avant de brancher l’autre côté du câble à une prise électrique».

Le tueur en série est mort d’une crise cardiaque après que le courant électrique soit arrivé au niveau de sa poitrine. Selon des sources officielles, ce serait le résultat d’un accident plutôt que d’un suicide. Il était détenu en isolement et a été vu vivant pour la dernière fois dimanche à 13 heures.

Il avait été mis en prison pour 18 ans après son dernier meurtre en 2008, les analyses ADN démontrant son lien avec les événements. Ses cinq victimes étaient toutes des femmes, âgées entre 15 et 31 ans, et il avait violé trois d’entre elles.