Motion de censure commune à gauche contre le gouvernement sur l’affaire Benalla

Trois groupes de gauche de l’Assemblée nationale française ont déposé une motion de censure commune contre le gouvernement sur l’affaire Benalla, ex-collaborateur de la présidence de la République accusé de violences. La motion des groupes Nouvelle Gauche (socialiste), GDR (communistes) et La France insoumise (LFI, gauche radicale) sera défendue dans l’hémicycle mardi, ont annoncé des députés vendredi.

« On s’est mis d’accord, on a un texte commun (…) écrit à six mains avec nos trois groupes », a déclaré devant la presse la présidente du goupe PS Valérie Rabault, entourée de Stéphane Peu (communiste) et d’Éric Coquerel (LFI).

Le texte des trois groupes de gauche fera l’objet d’un débat commun avec une autre motion de censure, déposée par le groupe Les Républicains (opposition de droite). Mais il y aura deux explications de vote et deux votes.

Les Insoumis avaient été les premiers, il y a huit jours, à proposer le dépôt d’une motion de censure, eux-mêmes ne pouvant la déposer seuls, puisqu’ils ne sont que 17 et que le dépôt d’une motion requiert 58 signatures.

L’affaire Benalla a ouvert une crise politique en France, après que le quotidien Le Monde eut révélé le 18 juillet qu’un mystérieux jeune barbu, couvert d’un casque à visière de policier, qui avait molesté deux manifestants le 1er mai, n’était autre qu’un collaborateur, qui plus est « proche », du président Macron. Le 2 mai, Benalla avait été simplement suspendu quinze jours, sans que la justice soit informée, contrairement à une obligation stipulée par la loi.

source: Belga