Le Mexique proclame l’état d’urgence en raison de la canicule

Le ministère de l’Intérieur mexicain a placé 640 villes et communes en état d’urgence à cause des températures particulièrement élevées constatées dans le pays ces derniers jours. Un fonds spécial d’aide a été débloqué. Des températures de plus de 45 degrés Celsius ont été observées en plusieurs endroits du Mexique, touché par une vague de chaleur depuis lundi. Pour cette raison, le ministère de l’Intérieur a activé un fonds spécial d’aide aux 640 villes et communes afin de répondre aux situations d’urgence liées à la canicule mais également de garantir l’approvisionnement en nourriture ainsi que les soins médicaux.

Source: Belga