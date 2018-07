Le Belge Dries Vanthoor (Audi) en pole position des 24 Heures de Spa-Francorchamps

Dans des conditions très chaudes vendredi, le jeune Belge Dries Vanthoor (Audi WRT) s’est offert sa première pole position aux 24 Heures de Spa-Francorchamps lors de la Super Pole. Le départ de la 70e édition du traditionnel rendez-vous spadois sera donné samedi à 16h30. Les vingt premiers des qualifications de jeudi n’avaient que deux tours pour aller chercher la pole position lors de la toujours spectaculaire Super Pole. Et c’est notre compatriote Dries Vanthoor, 20 ans, qui a été le plus rapide sur son Audi R8 LMS de l’équipe belge WRT. Une pole impressionnante, puisque son chrono de 2:18.576 est plus rapide de six dixièmes par rapport à Maxime Martin (Aston Martin), qui a signé le deuxième chrono. La Belgique attaque donc cette épreuve en force.

Suivent ensuite Nico Müller (Sui/Audi), Davide Rigon (Ita/Ferrari), Kelvin van der Linde (AfS/Audi), Côme Ledogar (Fra/McLaren), Markus Winkelhock (All/Audi), Phillip Eng (Aut/BMW), Frederic Makowiecki (Fra/Porsche) et Mirko Bortolotti (Ita/Lamborghini).

Parmi les autres Belges, Maxime Soulet (Bentley) a signé le onzième chrono, juste devant Laurens Vanthoor (Porsche). À noter que la Mercedes de Raffaele Marciello n’a pas participé à cette Super Pole, l’Italien étant sorti de la piste durant le Warm Up qui avait lieu juste avant la Super Pole.

Source: Belga