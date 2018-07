Jupiler Pro League – Le Standard de Preud’homme bat La Gantoise pour inaugurer la saison

Le Standard a pris le dessus sur La Gantoise en s’imposant 3-2 à Sclessin vendredi soir pour le premier match de la saison 2018-2019 de Jupiler Pro League. Une belle façon de fêter le retour de Michel Preud’homme sur le banc liégeois dix ans après son départ de la Cité Ardente. Moussa Djenepo (10e), Paul-José Mpoku (59e sur penalty) et Renaud Émond (78e) ont assuré le succès pour le Standard qui a tenu la barre malgré les buts gantois de Roman Yaremchuk (45e+2) et Stallone Limbombe (82e). Battus le weekend dernier par le Club de Bruges en Supercoupe et plutôt fébriles en phase de préparation, les Liégeois ont pris cette rencontre par le bon bout malgré l’absence des deux nouvelles recrues Orlando Sa et Maxime Lestienne ainsi que celle de Mehdi Carcela, revenu tardivement de vacances.

L’équipe de Michel Preud’homme a très vite trouvé des espaces entre les lignes et fait mouche à sa première occasion. Lancé en profondeur par une passe à l’aveugle de Mpoku, Djenepo a défié la défense gantoise avant de lâcher une frappe croisée poteau rentrant pour le 1-0 (10e).

Toujours dominateur avec notamment deux grosses occasions pour Samuel Bastien (29e) et Djenepo (38e), le Standard s’est fait surprendre par des Buffalo’s disciplinés qui ont mis Yaremchuk dans les conditions d’égaliser en anticipant Luyindama et Cavanda dans le petit rectangle à quelques secondes de la pause (1-1, 45e+2).

Alors que les meilleures occasions après la reprise étaient pour Gand (48e et 53e), c’est bien le Standard qui a repris le commandement des opérations avant l’heure de jeu grâce à un penalty de Mpoku (59e). Une décision arbitrale contestée par les Buffalo’s qui ont réclamé en vain un hors-jeu à la base de l’action et aussi demandé à l’arbitre de revoir le contact entre Esiti et le capitaine du Standard.

La dernière demi-heure a réservé son lot d’émotions avec le but du 3-1 d’Emond qui a contourné Coosemans après une belle passe en profondeur de Bastien (3-1, 78e) et la réduction du score gantoise via Limbombe (3-2, 82e). Malgré le dernier forcing gantois sous une chaleur accablante, la victoire du Standard ne s’évaporera pas.

Les Liégeois sont – évidemment – seuls en tête de Pro League en attendant les résultats des autres rencontres ce week-end.

Source: Belga