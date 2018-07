Foire agricole de Libramont: cdH et CD&V se font les chantres d’une agriculture locale et familiale

Le cdH, qui a organisé vendredi matin en ouverture de la Foire agricole de Libramont son traditionnel petit-déjeuner réunissant plusieurs centaines de ses membres et mandataires ainsi qu’une poignée de représentants du CD&V, s’est à nouveau positionné en défenseur d’une agriculture locale et familiale, présentant sept engagements en ce sens. Ces engagements ont été compilés dans une charte portée par le cdH et le CD&V et intitulée, selon un proverbe africain, « Connais la main qui te nourrit ». Les candidats des deux partis aux élections communales et provinciales d’octobre prochain seront invités à la signer.

Le texte encourage notamment les services de restauration collective au niveau communal à s’approvisionner en produits locaux et de saison. Il vise à intégrer dans les marchés publics des critères de « circuit court ». La charte entend également « créer du lien » en soutenant la vente directe chez le producteur. Une attention est aussi portée aux enfants en les sensibilisant, via les écoles, à la consommation de produits de saison.

Concernant l’accès des jeunes à la terre, la charte se positionne en faveur d’une mise à disposition de terres appartenant aux communes et CPAS, lesquels « ont un rôle à jouer », selon le président du cdH, Benoît Lutgen. « Nous sommes, pouvoirs publics, propriétaires de milliers d’hectares en Wallonie. Nous nous devons de faire en sorte que ces terres agricoles puissent profiter aux jeunes de chez nous ».

Benoît Lutgen s’est réjoui de la bonne collaboration de son parti avec le CD&V autour de la défense d’une agriculture de qualité et de proximité. « cdH et CD&V, sur cet enjeu agricole, d’emploi et de qualité de l’alimentation, nous sommes liés intrinsèquement par les valeurs que nous défendons au nord et au sud du pays », a-t-il souligné.

Source: Belga