Championnats de Belgique de natation par catégories – Retour gagnant de François Heersbrandt, Buys s’impose avant l’Euro

François Heersbrandt a remporté le 50m libre lors de la première journée des championnats de Belgique de natation « par catégories », vendredi, à Charleroi. Le nageur du CNSW s’est imposé en 23.30. Kimberly Buys (BRABO) s’est elle adjugée le 100m libre en 57.34. Opéré du genou en août 2017, Heersbrandt, 28 ans, disputait sa première compétition de l’année. Il a très peu nagé depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016 en raison de sa blessure au genou. En 23.30, il pointe à plus d’une seconde de son record personnel (22.17).

Buys, 29 ans, effectue à Charleroi ses derniers règlages avant l’Euro de Glasgow (3-9 août). Elle a gagné le 100m libre en 57.34. Son record de Belgique est de 55.47.

Les vainqueurs du jour:

– MESSIEURS –

* 15 ans *

50m libre: Abel Devos (COAST) 25.27

400m libre: Elias Meeus (LAQUA) 4:12.12

50m brasse: Xander Hebb (STW) 31.78

100m papillon: Xander Hebb (STW) 1:00.48

200m dos: Lucas Guillemyn (KZK) 2:13.06

200m quatre nages: Xander Hebb (STW) 2:15.31

* 16 ans *

50m libre: Stan Franckx (STT) 24.74

400m libre: Seppe Wyns (SHARK) 4:13.29

50m brasse: Charles Grondel (SCSG) 30.01

100m papillon: Sebastian Lunak (CNSW) 57.71

200m dos: Stan Franckx (STT) 2:07.12

200 quatre nages: Sebastian Lunak (CNSW) 2:09.88

Relais 4x100m libre 15-16 ans: BRABO 3:43.13

* 17-18 ans *

50m libre: Jerome Emo (HN) 23.91

400m libre: Noah Martens (BRABO) 4:00.96

50m brasse: Maarten Heuninck (FIRST) 29.61

100m papillon: Lander Mulkers (HZS) 55.59

200m dos: Kevin Guldentops (FIRST) 2:07.52

200m quatre nages: Maarten Heuninck (FIRST) 2:04.70

Relais 4x100m libre 17-18 ans: BRABO 3:38.74

* 19 ans et plus *

50m libre: François Heersbrandt (CNSW) 23.30

400m libre: Lucas Dal (DM) 3:57.46

50m brasse: Robbe De Coster (MEGA) 30.54

100m papillon: Dries Vangoetsenhoven (BRABO) 54.82

200m dos: Lander Hendrickx (LAQUA) 2:04.88

200m quatre nages: Vincent Vandersypen (BRABO) 2:11.10

Relais 19 ans et plus: BRABO 3:34.38

– DAMES –

* 15 ans *

100m libre: Lana Ravelingien (BRABO) 59.03

800m libre: Alisee Pisane (LGN) 9:07.80

100m brasse: Lisa Borgonie (RZV) 1:15.66

50m dos: Lieselotte Claes (ZCT) 32.15

200m papillon: Laura Wauters (STT) 2:26.46

* 16 ans *

100m libre: Indra Vandenbussche (BZK) 58.53

800m libre: Juliette Goire (ENW) 9:08.03

100m brasse: Fleur Vermeiren (BRABO) 1:09.31

50m dos: Indra Vandenbussche (BZK) 30.08

200m papillon: Charlotte Tamigneaux (PERRON) 2:28.74

Relais 4x100m libre 15-16 ans: BZK 4:01.84

* 17-18 ans *

100m libre: Anke Vanlommel (MOZKA) 58.33

800m libre: Marion Hanquet (CNA) 9:11.90

100m brasse: Florine Gaspard (CNB) 1:10.80

50m dos: Jade Smits (BRABO) 30.40

200m papillon: Anke Vanlommel (MOZKA) 2:23.23

Relais 4x100m libre 17-18 ans: DMB 4:08.27

* 19 ans et plus *

100m libre: Kimberly Buys (BRABO) 57.34

800m libre: Edith Mattens (KZK) 8:59.31

100m brasse: Lise Michels (DM) 1:13.51

50m dos: Hilkje Goethals (MEGA) 31.05

200m papillon: Margot Van Heghe (FIRST) 2:23.01

Relais 4x100m libre 19 ans et plus: BRABO 4:02.95

Source: Belga