Le Tec Liège-Verviers en grève à cause de la canicule

Un piquet de grève a été installé au dépôt des bus TEC de Robermont, sans demande de concertation, en raison des fortes chaleurs.

Un piquet de grève a été installé ce matin par la CGSP au dépôt de bus Robermont, le plus important de la région, qui dessert la ville de Liège et sa périphérie. Des incidents ont eu lieu la veille en raison de la canicule, relève la porte-parole. Elle explique que les chauffeurs souhaitent rouler avec des bus climatisés. Or le parc automobile du TEC Liège-Verviers compte 10 à 15% de véhicules qui ne sont pas climatisés. Toutefois, 162 nouveaux bus disposant de climatisation pour les chauffeurs et les passagers sont en commande et une vingtaine sont déjà en opération, précise la porte-parole.

La porte-parole souligne que des mesures sont prises par le service de transport public en cas de fortes chaleurs. La priorité est donnée à la sortie des bus climatisés, il et possible de récupérer une heure de travail par journée prestée lorsque la température dépasse 27°C à Uccle, et de porter d’un uniforme composé d’un bermuda et d’un polo.

Au terminus des huit lignes, sur 205, qui sont dépourvus de point d’eau, les contrôleurs peuvent apporter de l’eau aux chauffeurs si la température excède 27°C et que leur bus n’est pas climatisé. Le TEC a par ailleurs demandé aux contrôleurs d’être particulièrement attentifs dans les cas où les chauffeurs éprouvent des difficultés en raison des températures élevées.