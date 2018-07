Regardez ce que ce zoo égyptien est prêt à faire pour attirer des visiteurs

Dans un zoo du Caire, des employés ont peint un âne en blanc et noir pour faire croire à un zèbre. La supercherie a été découverte par un étudiant, qui n’a pas manqué de partager sa trouvaille sur les réseaux sociaux.

En se rendant au jardin municipal du Caire, où l’on peut trouver un zoo, un étudiant égyptien a fait une découverte pas franchement réjouissante. Alors qu’il se promenait, Mahmoud A. Sarhani a vu un animal qui l’a pour le moins intrigué.

Au départ, ce mammifère à quatre pattes semblait présenter toutes les caractéristiques d’un zèbre. Mais en y regardant de plus près, l’étudiant s’est rendu compte de la supercherie : c’était en fait un âne.

En observant attentivement l’animal, on peut se rendre compte qu’il a de longues oreilles pointues alors que les zèbres ont des oreilles beaucoup plus courtes et arrondies. Sa crinière n’a, elle non plus, rien de similaire à celle d’un zèbre. Des vétérinaires locaux ont confirmé la tromperie, attestant qu’il s’agissait bel et bien d’un âne.

Pour cet étudiant, ce sont les gestionnaires du zoo qui auraient peint cet âne en zèbre. De plus, avec la chaleur, la peinture de laquelle était recouvert l’animal aurait légèrement coulé sur son visage.