Médecins du Monde s’est vu confirmer lors d’une rencontre avec le ministre de l’Intégration sociale Denis Ducarme, la subvention du gouvernement pour un projet visant à améliorer l’accès aux soins des publics vulnérables. L’ONG en a profité pour lui rappeler l’utilité de l’Aide médicale d’urgence.

«La première mission de Médecins du monde (MDM) est de garantir l’accès au soin», rappelle Nel Vandevannet, directrice des opérations de MDM en Belgique. L’ONG constate une situation interpellant sur le terrain: un important public défavorisé se retrouve, de fait, exclu du système de santé, sans parvenir à faire valoir ses droits. «C’est préoccupant, car des malades non traités représentent un problème de santé publique», ajoute Ri De Ridder, le directeur.

MDM a mis en place à Bruxelles et Anvers des Centre d’accueil, de soins, et d’Orientation. Les personnes en situation d’exclusion sociale y rencontrent médecins, psychologues et assistants sociaux. Ces équipes sont chargées de les réinsérer dans le système de soins, notamment via un soutien au niveau administratif, et de les orienter dans un système face auquel ils se sentent souvent intimidés. Le retour dans un système de soins permet bien souvent d’éviter que la situation des patients ne s’aggrave. «La médecine préventive est aussi importante que la médecine curative», rappelle Nel Vandevannet. Le ministre en charge de l’Intégration sociale, Denis Ducarme (MR), se félicite de l’efficacité du dispositif. Il a reconduit un subside de 40.000€ en faveur de l’ONG afin qu’elle reconduise ce dispositif.

Trop de patients ne font pas valoir leurs droits

Les équipes de MDM ont toutefois profité de la rencontre avec le ministre pour lui rappeler leurs griefs relatifs à la réforme de l’aide médicale d’urgence. Le gouvernement a décidé de la réformer, en réaction à quelques abus qui avaient été constatés. «Il faut veiller à ne pas complexifier l’accès à cette aide», plaident des bénévoles de l’ONG. «Pour le moment, on constate que beaucoup de malades ne font pas valoir leurs droits. Il faut les pousser à effectuer des soins médicaux dont ils ont besoin», soulignent-ils en réponse à ceux qui ont mis en avant quelques abus. Le ministre s’est engagé à poursuivre les consultations, dans le but d’arriver à des résultats avant la fin de la législature en cours. «Mon rôle n’est pas de réduire l’accès aux soins, mais simplement de mettre en place un système de contrôle exercé par un médecin, afin d’éviter tout abus», assure-t-il en conclusion.