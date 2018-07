De longues files d’attente à Brussels Airport

Ce matin, des passagers se plaignaient sur les réseaux sociaux de files particulièrement longues aux contrôles des passeports à Brussels Airport. Rien d’anormal en cette période de congés, souligne cependant l’aéroport.

Les files, de «centaines» de passagers fraîchement débarqués sur le sol belge selon différents témoins, se seraient créées pour les contrôles des passeports européens des voyageurs ayant atterri à Zaventem. Le Soir parle d’une «panne des portiques de sécurité», relayant des clichés d’un couloir d’arrivée noir de monde.

Cette panne n’est cependant pas confirmée, ni par la porte-parole de Brussels Airpot, Florence Muls, contactée en milieu de matinée, ni par les services de police de l’aéroport. «Rien d’exceptionnel», réagit-on du côté de Brussels Airport et de la police fédérale, chargée de ce contrôle des documents. «La situation est assez difficile, mais elle me semble similaire à ce que l’on connait les autres jours et dans d’autres pays européens», complète Florence Muls. Elle rappelle que de longues files ne sont pas exceptionnelles pendant les «heures de pointe» de l’aéroport durant les périodes de grande affluence comme les vacances d’été. Ces heures de pointe sont habituellement situées en matinée entre 6h et 10h environ, et entre 17h et 20h en soirée.