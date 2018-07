Au Laos, un bébé en pleurs sauvé des eaux devient le visage de la catastrophe

La vidéo d’un bébé en pleurs sauvé des eaux libérées par l’effondrement d’un barrage au Laos, après plusieurs jours sans nourriture accroché à sa mère sur un arbre cerné d’eau boueuse, donnei un visage aux victimes de la catastrophe.

La vidéo a été tournée hier par les secouristes thaïlandais ayant réussi ce sauvetage. «Merci du fond du coeur la Thaïlande pour votre aide», dit le commentaire sous la vidéo, qui tourne désormais sur les réseaux sociaux.

On y voit l’équipe de secouristes thaïlandais vérifier la zone autour du village de Xaydonkhong, où une quinzaine de personnes étaient signalées disparues. Ils sortent de leur barque et l’un s’avance, avec de l’eau à mi-corps, vers des arbres cernés par les eaux. On le voit revenir, portant précautionneusement un bébé en pleurs, suivi par sa mère.

ນາທີຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລອດຊີວິດ ນາທີຊີວິດ ທີມກູ້ໄພຈາກປະເທດໄທ ແລະ ລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການສູນຫາຍໄປກັບນ້ຳເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຈຳນວນ 15 ຄົນ ລວມມີເດັກນ້ອຍ 4, ຜູ້ຊາຍ 5, ແມ່ຍິງ 6 ແລະ ຢູ່ໃນທ້ອງ 1 ຄົນ, ເມື່ອວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018นาทีชีวิต ช่วยเหลือ15 ผู้สูญหาย4วันสูญหายครบตามจำนวน 14 ราย – ชาย 4 ราย- หญิง 6 ราย (1รายเป็นหญิงตั้งครรภ์)- เด็ก 4 รายกู้ภัยไทยใจเดียวกัน- ชมรม W. D. R. T. – กู้ภัยเมตตาธรรม "เต็กก่า" จีโหงวเกาะ กาฬสินธุ์- กู้ภัยอุดมเวทย์ จ.ร้อยเอ็ด- กู้ภัยฮุก31 โคราช- กู้ภัยสยามนนท์ นนทบุรี- กู้ภัยร่วมใจยโสธร Posted by ABC Laos news ສຳນັກຂ່າວເອບີຊີລາວ on Thursday, July 26, 2018

«Ils ont finalement réussi à retrouver les 14 personnes, soit quatre hommes, six femmes dont une enceinte et quatre enfants», ont expliqué les secouristes thaïlandais. «Tous étaient épuisés et affamés après quatre jours sans nourriture», précisent ceux qui les ont nourris, embarqués dans leur barque et confiés ensuite à des militaires laotiens pour être hospitalisés.

Au-delà de cette belle histoire, des villageois en colère accusaient vendredi les autorités laotiennes de minimiser le bilan des victimes (27 morts), au quatrième jour des recherches pour retrouver des dizaines de disparus. Des milliards de tonnes d’eau se sont déversées lundi soir sur cette zone reculée du sud du Laos, engloutissant des villages jusqu’au Cambodge voisin.