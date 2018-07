L’ancien avocat de Trump assure qu’il a accepté une recontre avec une avocate russe

Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump, affirme que ce dernier a approuvé la tenue d’une réunion pendant la campagne de 2016 entre son fils et une avocate russe. celle-ci proposait d’offrir des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

Le 9 juin 2016, Donald Trump Jr. et Jared Kushner, le gendre du président, se sont entretenus à la Trump Tower à New York avec une avocate russe, Natalia Veselnitskaya. Il pensaient qu’elle étaient une émissaire du gouvernement russe capable de fournir des informations sur Hillary Clinton, la rivale démocrate de M. Trump. Donald Trump a toujours dit ne rien avoir su à l’époque de cette rencontre.

La rencontre à la Trump Tower avait été arrangée par un producteur musical, Rob Goldstone, qui avait contacté Donald Trump Jr. et lui avait dit qu’il avait «des documents officiels et des informations qui mettraient en cause Hillary et ses accords avec la Russie et qui seraient très utiles pour votre père». Donald Trump Jr. avait répondu «Ca me plaît» et avait accepté l’invitation.

L’enquête Mueller se poursuit

Michael Cohen, ancien avocat et homme de confiance de Donald Trump qui a maintenant consommé sa rupture avec le milliardaire républicain, assure que ce dernier était au courant de ce rendez-vous avant même sa tenue, selon CNN et NBC. Selon ces sources, M. Cohen aurait été présent quand son client a été informé de l’offre de rencontre avec l’avocate russe, et Donald Trump aurait approuvé la tenue de la rencontre.

Le procureur spécial Robert Mueller mène une enquête pour établir s’il y a eu une possible collusion entre Moscou et l’équipe de campagne de Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016. Il a déjà inculpé 31 personnes, dont 12 agents de renseignement russes, pour avoir piraté des ordinateurs du Parti démocrate.