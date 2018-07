Fake: Non, la planète Mars ne sera pas aussi grosse que la Lune ce soir

Le site Science Info diffuse régulièrement de fausses nouvelles scientifiques. Son article annonçant qu’on observerait ce soir la planète Mars de la même taille que la Lune est bien sûr totalement faux.

Vous avez peut être vu la nouvelle tourner sur Facebook cette semaine : la planète Mars devrait apparaitre dans le ciel, de la même taille que la Lune. La photo qui accompagne l’article promet un spectacle époustouflant. Nous serions d’ailleurs bien chanceux, puisque cet événement ne se produirait que tous les 35.000 ans. Il s’agit malheureusement d’une fausse nouvelle.

Rappelons que la distance Terre-Mars est d’environ 228 millions km, alors que la distance Terre Lune est de 384.000 km. Dans ces conditions, Mars ne pourra jamais apparaitre depuis la terre avec la distance de la Lune.

Quelques indices

Les rédacteurs de ce Gorafi de la science ont pourtant laissé quelques indices pour permettre au lecteur de saisir la blague. Leur explication du fait que « l’orbite elliptique de la géante Jupiter possède une vitesse altazimutale apochromatique complexe pour laquelle la projection cyclo-parabolique (repère de Lambert ajusté) est affectée par une anomalie analemmique singulière modifiant la ligne des apsides (NDLR : la droite joignant l’apoastre au périastre d’une orbite) qui traverse précisément l’orbite de l’astérisme de la planète Mars », aura laissé sceptique plus d’un internaute. On ne rappellera jamais assez l’importance de lire plus que le titre d’un article.

L’onglet « A propos » du site est encore plus clair. Il y est écrit noir sur blanc que ce site propose des informations « totalement fausses, voire archifausses et en plus, même pas vraies ».

La Lune vaudra tout de même le coup d’oeil



Ceux qui avaient prévu de passer la soirée à observer le ciel devraient tout de même profiter d’un beau spectacle ce soir. Une éclipse lunaire totale y sera visible à partir de 21h30.

Quatre planètes seront également visibles dans le ciel belge. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, pourra être observée à l’aide d’une simple paire de jumelles dès le coucher du soleil. Au moyen d’un télescope, les astronomes amateurs pourront également admirer Saturne, Vénus ainsi que Mars, qui sera bien visible, même si toute petite.