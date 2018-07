Décès de la personne la plus vieille au monde

Dans la ville de Yokohama, au sud de Tokyo, Chiyo Miyako a poussé son dernier soupir dimanche.

Âgée de 117 ans, elle était la personne la plus âgée au monde, a confirmé le Guiness World Records. La Japonaise est décédée peu de temps après l’homologation officielle de son record en tant que « personne en vie la plus âgée » et « femme en vie la plus âgée ».

Mme Miyako est née le 2 mai 1901. Selon son entourage, elle aimait bavarder et était surnommée « la déesse ». La calligraphie était sa grande passion. Elle se délectait également de sushis et d’anguilles. Son compagnon travaillant pour les chemins de fer japonais, Chiyo Miyako a eu l’opportunité de beaucoup voyager.

L’homme le plus âgé encore en vie est aussi japonais. Masazo Nonaka a célébré ses 113 printemps mercredi. À la suite du décès de Mme Miyako, les titres de « personne en vie la plus âgée » et de « femme en vie la plus âgée » doivent être réassignés. La Française Jeanne Louise Calment détient la palme de la personne la plus âgée de tous les temps. Née en 1875, elle s’était éteinte en 1997 à l’âge respectable de 122 ans.