Conso : Si c’est bio, c’est sur l’étiquette!

Le bio, ce n’est pas compliqué! Voici un mini guide pour décoder l’étiquette des produits bio et vérifier que ce que vous consommez est bien bio!

Incontournable: le logo européen

Il certifie que les produits bio que vous achetez sont bien conformes aux règlements sur l’agriculture biologique de l’Union européenne, qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux à toutes les étapes de la filière, du champ au magasin! C’est un gage de confiance pour les consommateurs. Ce logo donne aussi une meilleure visibilité et reconnaissance au bio. Il se présente sous la forme d’une feuille blanche constituée d’étoiles sur fond vert. Il peut cependant se présenter sous une version monochrome.

Sur quoi?

Le logo bio européen ne peut être apposé que sur les produits 100% bio (avec certaines exceptions jusqu’à 95%). Son usage est obligatoire sur tous les produits bio alimentaires préemballés au sein l’Union européenne. Il peut aussi être employé sur des produits biologiques non préemballés, sur une étiquette par exemple. Son utilisation est également autorisée sur les aliments bio importés de pays situés hors de l’Union européenne, à condition que ceux-ci respectent un ensemble de règles strictes équivalentes.

Les infos indispensables

La preuve du contrôle: outre le logo bio européen, l’étiquetage d’un produit bio doit obligatoirement mentionner le code de l’organisme de contrôle. Vous trouverez souvent aussi le nom de l’organisme de contrôle. Les deux premières lettres de ce code font référence au pays dans lequel le contrôle a eu lieu. Ces indications vous permettent en outre, si vous le souhaitez, de vous rendre sur le site de cet organisme pour vérifier que le produit que vous avez acheté bénéficie bien d’une certification bio. Ce certificat bio est par ailleurs souvent affiché sur le point de vente ou au restaurant. Exemple: BE-BIO-01 fait référence au code de l’organisme de contrôle Certisys en Belgique.

La provenance: L’indication de provenance des produits bio est obligatoire. Pratique pour favoriser les produits locaux! La mention Agriculture UE vous indique que l’ensemble des matières premières bio sont issues de l’Union européenne. L’inscription Agriculture Non-UE est employée lorsque les matières premières bio ont été produites en dehors de l’Union européenne. La mention Agriculture UE/non UE est utilisée pour sa part lorsqu’une partie des matières premières agricoles a été produite dans l’Union et une autre partie dans un pays tiers. Ces indications peuvent être remplacées ou complétées par le nom d’un pays si toutes les matières premières bio sont originaires du pays en question.

Les autres labels bio

D’autres labels peuvent être associés au logo bio européen. Ils correspondent le plus souvent à des cahiers des charges nationaux ou privés plus contraignants que la réglementation européenne ou qui couvrent des domaines non réglementés par cette dernière, comme la restauration collective, les produits d’entretien, les cosmétiques, le textile. Exemples: Biogarantie, Demeter (biodynamie), Ecogarantie (textiles, produits d’entretien…), Nature&Progrès, AB (France), Naturland (Allemagne)…

Les produits qui contiennent moins de 95% d’ingrédients bio

L’usage du logo bio européen leur est interdit. Ils ne peuvent faire référence à l’agriculture biologique qu’au niveau de la liste des ingrédients. Les ingrédients issus de l’agriculture biologique doivent en outre être indiqués par un astérisque. Le produit doit par ailleurs mentionner le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients d’origine agricole ainsi que le numéro de code de l’organisme de contrôle.

Les produits de la chasse ou de la pêche

Ils doivent répondre aux mêmes obligations que les produits précédents: usage du logo bio interdit, référence à l’agriculture biologique uniquement pour les ingrédients, indication du pourcentage total d’ingrédients bio par rapport à la quantité totale d’ingrédients, numéro de code de l’organisme de contrôle…

Les vins bio

Jusque très récemment, la certification bio officielle se limitait au raisin. Depuis le 1er août 2012, il existe un cahier des charges officiel européen qui définit et réglemente le vin biologique sur l’ensemble du processus (viticulture et vinification). Sur l’étiquette des vins, on trouvera donc différentes mentions:

•La mention «vin issu de raisins bio», sur le vin produit avant le 1er août 2012.

•La mention «vin bio» et le logo bio européen, pour le vin produit avant le 1er août 2012, si le procédé de vinification est conforme à la nouvelle réglementation sur le vin bio.

•La mention «vin bio» et le logo bio européen pour tous les vins produits après le 1er août 2012, pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux exigences du nouveau cahier des charges.

Didier Dillen