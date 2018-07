Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska seront à l’affiche d’une nouvelle adaptation de la série « Drôles de dames » au cinéma. Le long-métrage sera réalisé par Elizabeth Banks, auteure de « Pitch Perfect 2 » en 2015.

Naomi Scott, Jasmine dans le prochain remake d’Aladdin de Guy Ritchie, et Ella Balinska rejoignent Kristen Stewart dans le reboot de « Charlie et ses drôles de dames », annonce Variety.

« Autonomie des femmes »

Elizabeth Banks, qui réalisera ce projet, sera également devant la caméra : elle interprétera Bosley, l’énigmatique propriétaire de l’agence de détectives privés, Charlie Townsend. « Pour moi, ‘Charlie et ses drôles de dames’ est l’une des premières fictions à avoir célébré l’autonomie des femmes depuis le commencement du phénomène dans les années 70, a-t-elle confié dans un communiqué. Le film rendra hommage à l’héritage de Charlie Townsend et son agence tout en introduisant une nouvelle ère d’Anges modernes. J’ai hâte de travailler avec Kristen, Naomi et Ella et montrer au monde entier cette histoire inédite ».

Troisième dérivé

Après « Charlie et ses drôles de dames » (2000) et « Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent ! » (2003), « Drôles de Dames » est le troisième film dérivé de la série américaine du même nom diffusé entre 1976 et 1981 sur ABC. Il sortira le 27 septembre 2019 aux Etats-Unis.