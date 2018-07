Tour de France: Timothy Dupont, premier Belge à l’arrivée au sprint à Pau se dit déçu

Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) a pris la 10e place du sprint massif à l’arrivée de la 18e étape du Tour de France jeudi à Pau. Premier Belge dans cet exercice, Timothy Dupont était un peu déçu. « C’était vraiment un sprint difficile », a confié Timothy Dupont, 30 ans, qui dispute son premier Tour de France, au micro de la RTBF. « Dans le final, cela tournait à gauche, à droite, à gauche. Un moment, j’étais vraiment bien placé, mais j’ai dû freiner et quand tu freines une fois c’est fini. Au dernier virage, je suis 12e ou 13e je crois, puis je termine 10e, ça roule tellement vite que le sprint se fait avant le dernier virage à 400m de l’arrivée. Là, tu as ta place et c’est difficile d’en gagner encore une ou deux. Tu ne sais plus passer. Je suis un peu déçu. La journée a été difficile avec la chaleur. J’ai mal partout, j’ai mal aux pieds, j’ai mal au dos, j’ai mal à la tête. C’est pour tout le monde, mais je crois que tout le monde n’est pas conscient que c’est difficile comme ça. J’ai bu, je crois, au minimum, 13 ou 14 bidons. »

Source: Belga