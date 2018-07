Licenciement de Rosenblatt: la « Série noire à RTL Belgium » se poursuit

Le CEO de RTL Belgium, Philippe Delusinne, a rencontré jeudi matin une délégation syndicale en rapport avec le licenciement de Stéphane Rosenblatt, jusqu’alors directeur de la télévision et chargé des contenus transversaux, survenu la veille. « Ce que l’on pourrait cyniquement appeler la ‘Série noire à RTL Belgium’ se poursuit de manière pour le moins brutale », ont réagi les représentants du personnel de l’entreprise dans une communiqué, estimant que le départ de cet homme fort fragilise pour le moins RTL. Dans une communication interne dont Belga a pu prendre connaissance, Philippe Delusinne indiquait mercredi que les conditions de confiance et de loyauté qui doivent présider à toute collaboration n’étaient plus rencontrées, faisant référence aux différentes actions judiciaires initiées par Stéphane Rosenblatt contre RTL Belgium.

« Comment a-t-on pu en arriver là? », regrettent les représentants du personnel. « Cette crise et cette rupture définitive sont indignes de la maison RTL. Comment ose-t-on faire prendre des risques à l’entreprise en se passant d’un tel savoir-faire et sans plan B construit et cohérent pour assurer la suite? »

« Les collaborateurs de RTL ont déjà traversé une restructuration et sont en quête de stabilité et de sérénité », poursuivent-ils, ne manquant pas de saluer au passage l’incontestable professionnalisme de l’ancien directeur licencié. « Aujourd’hui, RTL se retrouve avec un néophyte à la direction des radios et sans pilote en télévision. Le départ de Stéphane Rosenblatt ne fait donc qu’amplifier les inquiétudes déjà nombreuses au sein du personnel. A nos yeux, il faisait partie de la solution. »

Source: Belga