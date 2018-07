Le mercure monte à 35,4°C à Uccle et même à 37,4°C à Retie

En ce 26 juillet le plus chaud jamais enregistré en Belgique, le mercure est monté jusqu’à 35,4°C à l’Observatoire d’Uccle, et même à 37,4°C à Retie, en Campine anversoise, a indiqué jeudi en fin de journée le météorologue David Dehenauw. « Depuis 1833, il n’y a eu que sept autres jours plus chauds qu’aujourd’hui à Uccle », a précisé le météorologue Frank Deboosere, cité par la VRT sur son site internet. Ce dernier prévoit même que les températures dépassent les 36°C à Uccle vendredi et les 38°C en Campine.

Source: Belga