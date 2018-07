Besnik Hasi continue sa carrière d’entraîneur en Arabie saoudite

Besnik Hasi va désormais officier à Al-Raed, club d’Arabie saoudite de football. L’entraîneur albanais, ancien joueur et technicien du RSC Anderlecht, était sans club depuis septembre 2017 et la fin de son aventure à l’Olympiacos. La durée du contrat de Besnik Hasi, 46 ans, n’a pas été mentionnée. L’ancien milieu de terrain a très longtemps évolué en Belgique, portant les couleurs de Genk (1994-1997 et 1998-2000), Anderlecht (2000-2006), Lokeren (2006-2007) et du Cercle de Bruges (2007-2008).

Comme entraîneur, il a longtemps été adjoint à Anderlecht (2008-2014) avant d’en devenir le T1 (mars 2014-mai 2016), remportant même un titre (2014). Il a ensuite officié au Legia Varsovie (2016) et à l’Olympiacos (2017).

Al-Raed a terminé 13e de la défunte saison saoudienne. A noter qu’Hasi succède au Serbe Aleksandar Ilic, ancien joueur du Club Bruges et d’Anderlecht. La prochaine saison débutera le 9 août.

Source: Belga