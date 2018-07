Un drone de Netflix abattu au-dessus de l’ancienne maison du petit Grégory

Plus de 30 ans après les faits, l’affaire du petit Grégory reste entourée de mystère et alimente toujours les discussions.

Mardi soir, vers 23h30, à Lépanges-sur-Vologne, l’actuel propriétaire de la maison dans laquelle le petit Grégory et ses parents vivaient en 1984 est sorti de chez lui armé d’une carabine et a abattu un drone qui survolait son habitation. L’homme était excédé par l’excitation qui a lieu autour de son domicile lors de ces derniers jours.

Après le succès de ses séries documentaires judiciaires comme « Making a Murderer », « The Keepers » ou plus récemment « Les génies du mal », Netflix prépare actuellement une mini-série retraçant l’affaire Grégory. Lors de l’annonce de ce nouveau documentaire en avril dernier, le géant américain avait estimé qu’il s’agissait de l’une des plus grosses affaires criminelles non élucidées de l’histoire française.

Affaire Grégory : le nouvel occupant de la maison des parents de Grégory Villemin, à Lépanges-sur-Vologne, a abattu à la carabine un drone de #Netflix qui survolait son terrain lors du tournage d'une série sur le petit Grégory (Europe 1). pic.twitter.com/neBO7myE6k — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 25, 2018

Netflix affirme avoir reçu toutes les autorisations

Dans le cadre de ce tournage, la société disposait d’une autorisation pour survoler en drone la région et la commune de Lépanges-sur-Vologne. Mais aucune autorisation spécifique n’aurait été émise pour le survol de l’ancienne demeure de la famille Villemin. Une enquête a été ouverte par la brigade des transports aériens de Strasbourg pour déterminer si la société de production était en tord au moment des faits.

« On avait toutes les autorisations naturellement. On était en accord avec la préfecture, la mairie », a indiqué à Europe 1 le responsable de la communication de Netflix pour l’Europe en précisant que la gendarmerie était intervenue et que l’incident était clos.

Aucune date de diffusion

Netflix n’a pour le moment communiqué aucune date concernant la diffusion de cette série documentaire qui reviendra sur le meurtre de ce petit garçon le 16 octobre 1984 et sur toute la saga judiciaire qui entoure cette affaire depuis plus de 30 ans.