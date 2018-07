Virginie Ledoyen balance sur sa scène d’amour pas glam avec Leonardo DiCaprio

Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio dans « La plage », une scène glamour sur fond de musique des All Saints qui était loin d’être glamour comme le raconte l’actrice française en dévoilant les backstages du film.

Diffusé en 2000, le film ‘La Plage’ a marqué les esprits non seulement pour ses paysages thaïlandais mais surtout pour son casting: Virginie Ledoyen, Leonardo Dicaprio et Guillaume Canet. Se confiant au magazine Les Inrocks, l’actrice française a dévoilé quelques détails sur le moment où son personnage Françoise embrasse Richard, interprété par Leonardo DiCaprio.

Et ce premier film « en Amérique » aux côtés de la superstar de l’époque restera gravé comme l’explique cette dernière. « Pour le coup, à l’écran, la scène d’amour avec la musique des All Saints est très jolie, mais à tourner… on est sous la flotte, on s’embrasse sous l’eau, on a de la morve partout, on crache. Ce n’est pas glam du tout! ». Malgré ce ‘détail’, Virginie Ledoyen explique qu’elle gardera un très bon souvenir du film. « C’est resté un super souvenir parce que c’était Danny Boyle, c’était mon premier film en Amérique et c’était DiCaprio, la star du moment. En plus on tournait en Thaïlande », rajoute cette dernière.