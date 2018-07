Colruyt, le dernier recours pour se rafraîchir par cette chaleur?

Vous souffrez de la chaleur et ne savez plus comment vous rafraîchir? Colruyt pourrait bien être votre dernière option. C’est en tout cas la solution proposée par l’organisateur d’un événement sur Facebook.

Par ces grosses chaleurs, on ne sait plus comment faire pour se faire baisser la température du corps. Ventilateurs, boissons fraîches, douches froides, rien n’y fait. Mais un homme a pensé à une solution : si on allait tous se rafraîchir chez Colruyt? Avec son événement intitulé «Refroidissement dans la chambre froide Colruyt», cet homme en a séduit plus d’un. «Vous y trouverez une chambre froide bien approvisionnée avec de la place pour environ 100 têtes brûlées». L’organisateur de l’événement donne rendez-vous aux gens ce jeudi à 14h dans la chambre froide du Colruyt de Saint-Trond. Cette invitation a gagné tellement d’intéressés que l’événement a été étendu à tous les magasins Colruyt du pays.

La chaîne de magasins a bien accueilli l’initiative. «Une soirée Colruyt, tellement sympa ! De telles initiatives de la part de nos clients, c’est ce qui nous passionne. En ce qui nous concerne, plus d’âmes, plus de joie dans nos magasins», a répondu le magasin. Si vous suffoquez au milieu de cette chaleur, rendez-vous donc à 14h chez Colruyt, avec tenue d’été, flamant rose gonflable et brassards de piscine !