Booba se venge de Maître Gims en diffusant un enregistrement dans lequel il parle de ses impôts

La guerre continue entre Booba et Maître Gims. S’affrontant par réseaux sociaux interposés, le premier à cette fois diffusé un enregistrement dans lequel on entend le second évoquer ses dettes.

Ca n’en finit plus entre ces deux là… Il y a quelques temps l’interprète de « Sapés comme jamais » reprochait à Booba, sans jamais le citer, d’acheter des vues sur Youtubes pour vendre plus de disques. L’accusant de « délation sans nom », le Duc de Boulogne, comme il se fait appeler, avait alors décidé de répliquer. Ce dernier avait en effet diffusé, il y a quelques jours, sur son compte Instagram deux extraits sonores. Sur ces derniers on entendait Maître Gims « prier » pour « l’anéantissement de Booba ». « J’ai demandé sa destruction pour le mal et l’humiliation qu’il veut tenter de me faire », disait-il avant d’ajouter « Booba, il faut l’arrêter, ça suffit ».

Ce mardi 24 juillet, Booba a décidé de relancer la machine en dévoilant un nouvel enregistrement. Sur celui-ci on entend cette fois-ci Maître Gims dire qu’il « va pouvoir se relever » car « il ne paiera [bientôt] plus d’impôts en France ». Une conversation visiblement enregistrée à son insu. Booba a par ailleurs décidé d’en rajouter une couche en l’accompagnant d’une photo de Maître Gims affublé d’un costume de sorcier vaudou avec la légende « Que vos prières soient entendues ». Le poste a cependant été entre temps supprimé sur Instagram. Tout en publiant une nouvelle photo du rappeur, Booba insinue qu’il pourrait s’agit de l’influence de la chaîne TF1.