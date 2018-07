82 morts dans les incendies autour d’Athènes

Les légistes tentent de mettre un nom sur des dizaines de corps retrouvés dans les zones ravagées par l’incendie de lundi à l’est d’Athènes. Ce feu, le plus meurtrier de l’histoire récente de la Grèce, a causé la mort de 82 personnes.

Une 82ème victime a été annoncée par les pompiers grecs. Selon la chaîne publique ERT, plus d’une trentaine de corps ont déjà été identifiés. Les autres sont toujours en cours d’examen par une équipe renforcée de légistes, qui espérèrent terminer la procédure samedi, pour une bonne part grâce à l’ADN de proches supposés. Un des légistes a qualifié auprès de l’agence la catastrophe de «massive, avec beaucoup de corps calcinés, ce qui complique la procédure». Les familles ne sont pas autorisées à voir les corps, un des médecins confiant que le corps médical lui-même «avait du mal à supporter».

Outre un numéro officiel ouvert aux familles, un mur des disparus informel, ouvert par des développeurs privés sur internet, affichait toujours jeudi la photo de 27 personnes portées disparues, sans qu’on puisse savoir si certaines figurent ou non parmi les corps retrouvés. Des hommes et femmes de tous âges, pour la plupart souriants sur des photos de famille, tous porteurs de noms grecs. Parmi eux, les petites jumelles Vassiliki et Sofia Filippopoulou et leurs grands-parents. La quête de leur père et fils Yiannis pour les retrouver a fait le tour des médias ces derniers jours.

Les rescapés pris en charge

Nombre de rescapés ont été pris en charge par des associations, qui fournissent hébergement dans les villes voisines, vêtements et nourriture. La situation a créé un vaste élan de solidarité. Le ministère de l’Éducation a annoncé que trois établissements scolaires seraient rouverts vendredi dans la zone, pour que les parents puissent y déposer leurs enfants, qui seront pris en charge par du personnel enseignant.

Le gouvernement a également annoncé tout un train de mesures d’urgence pour les sinistrés, allant du versement d’indemnités pour la perte des proches et des maisons à l’exonération du paiement de l’électricité ou au rattrapage de points au concours universitaire. Les obsèques des victimes seront prises en charge. Un fonds spécial pour le réaménagement de la zone, ouvert aux dons, notamment étrangers, sera aussi créé, avec l’apport initial de 40 millions € par l’État grec.