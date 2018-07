Une 17e étape, très courte, de 65 kilomètres jusqu’au sommet du Col du Portet dès 15h15

Un peloton de 146 coureurs orphelin notamment de Philippe Gilbert (Quick Step-Floors) va s’élancer à 15h15 de Bagnères-de-Luchon pour une très courte, mais intense, étape de 65 kilomètres vers le sommet du col du Portet mercredi à Saint-Lary-Soulan. « Un truc de fou », sourit le directeur de course Thierry Gouvenou qui souligne la nouveauté du départ. Les coureurs seront positionnés selon leur place au classement général. Les coureurs ont été alignés sur une grille de départ façon MotoGP avec à l’avant les 20 premiers coureurs à des emplacements spécifiques selon leur classement. Le maillot jaune, Geraint Thomas, sera en pole position. Le reste du peloton sera placé par sas avec 20 coureurs pas sas suivant leur classement là aussi au général. Quelques centaines de mètres à peine après le départ débute l’ascension du Col de Peyresourde

Au programme trois ascensions, deux de première catégorie, et une hors-catégorie avec ce fameux Col du Portet, en souvenir à Henri Desgrange, ancien journaliste français, créateur du Tour de France.

Dès le premier kilomètre commence donc la montée de Peyresourde qui se prolonge jusqu’à la station de Peyragudes (14,9 km à 6,7 %). Avant la descente vers Loudenvielle et l’enchaînement avec l’autre col de première catégorie de l’après-midi, Azet-Val Louron (7,4 km à 8,3 %).

Sans portion de plat à la fin de la descente, la course attaque ensuite le plus dur, le col du Portet, une ascension inédite classée hors catégorie que les prédécesseurs des organisateurs avaient envisagé de gravir voici une quarantaine d’années. « Ce col est sans doute ce qui se fait de plus difficile en France avec le Ventoux », estime Thierry Gouvenou. Les 16 kilomètres à 8,7 % mènent à l’altitude de 2.215 mètres, 100 mètres plus haute que le Tourmalet auquel le directeur du Tour Christian Prudhomme compare le Portet.

La première partie de la montée reprend la route du Pla d’Adet. Ensuite, le Tour aborde l’inconnu sur un goudron posé voici peu, dans un cirque naturel faisant office de stade.

Plusieurs observateurs s’attendent à voir les positions se décanter mercredi soir. Le maillot jaune est pour l’heure toujours sur les épaules du Britannique Geraint Thomas (Sky) qui possède 1:39 sur son compatriote et rival chez Sky, Chris Froome. Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), en embuscade, est 3e à 1:50.

Le départ de Bagnères-de-Luchon sera donné à 15h15, l’arrivée au col du Portet est prévue vers 17h32 (prévision à 28 km/h de moyenne).

Source: Belga