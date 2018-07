Tour de France – Greipel s’interroge sur la montée de Démare dans le Col du Portet, le Français lui répond

L’Allemand André Greipel (Lotto Soudal) s’est interrogé sur les réseaux sociaux sur la montée du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) dans le Col du Portet lors de la 17e étape du Tour de France, disputée sur 65km entre Bagnères-de-Luchon et le sommet de ce col du Portet. « Peut-être que quelqu’un peut dire à Groupama-FDJ et Arnaud Démare qu’il y a un traceur GPS sur le Tour de France. Chapeau de perdre seulement 9 minutes sur 17 kilomètres de montée par rapport à Nairo Quintana », a tweeté ironiquement le sprinter allemand.

Une image d’écran est ajouté avec le traceur GPS qui montre qu’Arnaud Démare, en difficulté depuis le début de l’étape, était à 20 minutes 32 de la tête de la course à 16,9 km de l’arrivée, soit au pied du col du Portet. Le Français a terminé finalement, dans les délais, à 29:16 du Colombien, victorieux de l’étape.

André Greipel, qui avait abandonné le Tour lors de la 12e étape, celle de l’Alpe d’Huez, a rajouté en le hashtag #notthefirstime à la fin de son tweet.

Arnaud Démare avait été accusé d’avoir triché lors de sa victoire en 2016 à Milan-Sanremo de s’être accroché à une voiture de son équipe pour revenir dans la montée de la Cipressa après avoir chuté. Le Français avait nié et le jury n’avais pas donné suite.

Le double champion de France (2014 et 2017) a répondu à son collègue sprinteur en début de soirée. « Merci pour le respect que tu m’accordes mon cher André Greipel. Je t’aimais bien. Et je te pensais plus intelligent », a écrit Démare sur Twitter. « Les commissaires étaient tout le temps autour de nous. Je t’envoie mes fichiers. Vu que tu es un expert je te laisse me dire ce que tu en penses… », a ponctué le Français.

Source: Belga