Rudi Thomaes, de l’ex-Alcatel à la direction de la FEB

Rudi (Rudolf) Thomaes, qui a dirigé la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) durant huit années, est décédé à l’âge de 65 ans, a fait savoir mercredi l’actuel administrateur délégué de l’organisation patronale, Pieter Timmermans. Son successeur a indiqué perdre « un compagnon de route intègre, à qui je pouvais toujours m’adresser pour recevoir de bons conseils ». Succédant à Tony Vandeputte en 2004, M. Thomaes avait déjà travaillé plus de 30 ans au sein de l’entreprise de télécoms « Bell Telephone Company », plus connue sur le nom de « den Bell », devenue plus tard Alcatel. Il y a occupé le poste d’administrateur délégué et de président du comité de direction.

L’Anversois « croyait fermement en l’avenir de l’industrie manufacturière. Renforcer la base économique de notre pays était sa mission. Sur le plan personnel, il attachait une grande importance à des valeurs telles que l’humanité, la confiance et l’amitié », a souligné l’administrateur délégué de la fédération dans un communiqué.

Après sa carrière à la FEB, il est devenu président de la société de gestion de la mobilité anversoise (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Il cumulait également plusieurs mandats d’administrateur au sein notamment d’Umicore, Armonea, Europalia et était régent à la Banque nationale de Belgique.

Deux ans après avoir quitté son poste à la FEB, Rudi Thomaes a reçu le titre de baron, en 2014.

L’homme âgé de 65 ans laisse derrière lui une femme, deux enfants et des petits-enfants.

Source: Belga