Risques d’orage: le numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722 pour les appels pompiers non urgents, à la suite d’un avertissement lancé par l’Institut royal météorologique (IRM) par rapport à un risque d’orages, a-t-on appris mercredi soir dans un communiqué. Ce numéro 1722 restera actif jusqu’à l’annonce de sa désactivation par le Service Public Fédéral. Il vise à désengorger les Centrales d’urgences 112 en cas d’intempéries et à ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger. « Si votre vie est réellement en danger, composez le numéro d’urgence 112 et restez absolument en ligne », rappelle le SPF Intérieur.

L’IRM a lancé un avertissement contre des orages de chaleur qui pourraient éclater mercredi soir, entre 18h et 23h, et être localement à l’origine d’importantes quantités de précipitations en peu de temps. Cet avertissement vaut pour les provinces de Hainaut, Namur et Liège.

Source: Belga