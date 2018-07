L’UNRWA va licencier plus de 250 employés après les coupes américaines

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé mercredi sa décision de licencier plus de 250 employés à Gaza et en Cisjordanie, après les coupes drastiques de l’aide américaine à l’organisation internationale. Le porte-parole de l’UNRWA Chris Gunness a affirmé, dans un communiqué, que 154 employés palestiniens en Cisjordanie occupée et 113 dans la bande de Gaza seraient licenciés, à la suite de ce gel qu’il a qualifié de « menace existentielle » pour l’agence.

L’organisation fournira des contrats à temps partiel à plus de 500 autres employés à plein temps, a-t-il ajouté.

Il s’agit de la première vague de licenciements depuis l’annonce en janvier par les Etats-Unis de leur décision d’octroyer 60 millions de dollars seulement cette année à l’agence, contre 360 millions l’année dernière. Les Etats-Unis, qui contribuaient à eux seuls à 30% des fonds de l’UNRWA, réclament une réforme de l’agence et conditionnent une reprise de l’aide à un retour des Palestiniens à la table des négociations avec Israël, suspendues depuis 2014.

Après les réductions américaines, le directeur de l’agence onusienne, Pierre Krähenbühl, a exprimé son inquiétude et appelé les autres membres de l’ONU à contribuer davantage au budget de l’UNRWA. Etablie en 1949, l’UNRWA apporte son aide à des millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les Territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban ou en Syrie, survivants ou descendants de Palestiniens ayant fui la première guerre israélo-arabe en 1948 qui a suivi la création de l’Etat d’Israël.

Plus de 500.000 enfants étudient dans les écoles de l’UNRWA (54% de son budget va à l’éducation) qui fournit aussi des soins et une aide sociale. L’agence emploie plus de 20.000 personnes au Proche-Orient, en majorité des Palestiniens.

