Le mercure continue de grimper

L’après-midi de mercredi sera à nouveau très chaud avec des cumulus et un risque d’une averse ou d’un orage. Les maxima atteindront 29 à 34 degrés dans l’intérieur des terres, selon les prévisions de l’IRM. Plus tard, des nuages cumuliformes se développeront et une averse ou un orage pourrait alors éclater. En beaucoup d’endroits, le temps restera toutefois sec. A la mer, le soleil restera prédominant. Il fera très chaud avec des maxima de 27 degrés à la mer à 34 degrés en Campine. Le vent faible et variable deviendra parfois modéré de secteur nord.

Mercredi soir, on prévoit encore un risque de quelques averses éventuellement orageuses. Cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein et le temps sec. La nuit sera particulièrement douce avec des minima de 18 à 22 degrés. En Ardenne, les températures descendront localement jusque 15 degrés. Le vent sera faible, ou temporairement encore modéré, de secteur nord, puis plutôt d’est à nord-est.

Jeudi, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, des nuages cumulifiormes se développeront et pourront donner lieu à une averse orageuse l’après-midi. Dans la plupart des régions, le temps restera toutefois sec. Il fera encore plus chaud avec des maxima de 30 degrés à la côte à 36 degrés dans le centre du pays. A la mer, une brise de mer soutenue s’établira, ce qui rafraîchira quelque peu l’atmosphère l’après-midi. Dans l’intérieur des terres, par contre, le vent sera faible sans direction précise.

Source: Belga