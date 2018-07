La Ville de Bruxelles veille sur les personnes vulnérables avec son Plan canicule

En cette période de grande chaleur, les équipes des maisons de quartier de la Ville de Bruxelles veillent spécifiquement au bien-être des personnes vulnérables dans le cadre du « Plan canicule ». Ce plan, qui court jusque fin septembre, est activé dès que les températures dépassent 28 degrés. Les personnes qui souffrent d’isolement, en situation de précarité ou de dépendance peuvent téléphoner gratuitement au 0800/35.550. Elles sont alors mises en contact avec l’une des quatorze Maisons de quartier de la Ville de Bruxelles.

« Entre 200 et 300 personnes sont aidées durant les périodes de grande chaleur », explique mercredi le coordinateur administratif des maisons de quartier de la Ville, Antoine Herbiet. « Nous contactons beaucoup de personnes reprises sur nos listings par téléphone, mais nous faisons aussi des visites à domicile. Des étudiants sont également engagés pendant l’été pour ces tâches », détaille-t-il.

Le plan s’inscrit dans une logique globale visant à soutenir les aînés les plus isolés. Lors de leur visite, les équipes des maisons de quartier peuvent notamment distribuer de l’eau, mais aussi vérifier les conditions de vie et d’hébergement (aération suffisante, frigo, ventilateur, propreté générale du logement, …). Les assistants sociaux peuvent également en profiter pour être à l’écoute des personnes et leur proposer différents services d’aide et d’assistance.

Source: Belga