La seconde partie de la saison cycliste belge débute jeudi avec le GP Cerami

A deux jours du départ du Tour de Wallonie, le 52e Grand Prix Cerami (1.1) donnera jeudi l’occasion au peloton professionnel de lancer la seconde partie de la saison cycliste en Belgique. Le GP Cerami sera disputé entre Saint-Ghislain et Frameries sous une chaleur intense. Les prévisionnistes annoncent des températures de 36-37 degrés sur les routes de la semi-classique hennuyère, longue de 202,3 kilomètres.

Les coureurs partiront de la Place Albert-Elisabeth, en face de la gare de Saint-Ghislain, pour se diriger vers l’ouest et le Pays de Collines où seront proposées les principales difficultés de l’épreuve avant le passage traditionnel par le Mur de Grammont. Les coureurs reviendront ensuite vers la région boraine et le circuit local autour de Frameries, long de 13,8 kilomètres à parcourir 3 fois.

Vingt-cinq formations, dont 7 du World Tour, participeront au Grand Prix Cerami 2018. Parmi les principaux coureurs engagés, on notera, entre autres, Jurgen Roelandts et Dylan Teuns (BMC), Sam Bennet (Bora), Scott Davies (Dimension Data), Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), Baptiste Planckaert (Katusha), Samuel Dumoulin (AG2R), Jens Debusschere et Jelle Wallys, vainqueur de l’épreuve en 2016 (Lotto-Soudal) ainsi que le Français Nacer Bouhanni (Cofidis), qui effectuera sa rentrée avant le Tour de Pologne.

L’épreuve rend hommage à la mémoire de Pino Cerami, entre autres du vainqueur de Paris-Roubaix en 1960, décédé en 2014 à l’âge de 92 ans.

La course, jadis organisée au printemps, au cœur de la période des classiques, a pris place depuis 2015 en juillet dans le calendrier international, quelques jours avant le départ du Tour de Wallonie. Depuis lors, les Belges ont trusté les victoires avec Philippe Gilbert en 2015, Jelle Wallays en 2016 et le champion du monde de cyclocross Wout Van Aert, qui, en 2017, avait réglé le sprint face au Luxembourgeois Jempy Drucker et au Belge Dries Devenyns.

