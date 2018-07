La 17e étape du Tour pour Quintana (Movistar), Geraint Thomas plus que jamais maillot jaune

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté en solitaire la 17e étape du Tour de France (WorldTour) disputée sur 65 km à peine entre Bagnères-de-Luchon et le sommet du Col du Portet, dont 38 en montée. Dans un sprint au fil de trois montées, deux de première catégorie et le hors-catégorie à l’arrivée, le maillot jaune, le Britannique Geraint Thomas (Sky), 3e, a même pu conforter sa tunique.

La dernière ascension de 16 km, dont les 8 derniers les plus difficiles, pour arriver sur le toit du Tour, a permis à Quintana de l’emporter devant l’Irlandais Dan Martin (Emirates), 2e à 28 secondes. Le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) et le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) ont attaqué dans le final mettant à mal le Britannique Chris Froome (Sky), mais pas Geraint Thomas, 3e à 47 secondes, qui pris encore quelques secondes sur Roglic, 4e et Dumoulin, 5e, tous les deux à 52 secondes. Chris Froome a fini à 1:35 de Quintana et perd sa deuxième place au général au profit de Dumoulin.

Le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a chuté dans la descente du deuxième col. Le maillot vert a pu repartir, mais n’était pas au mieux et naviguait à plus de quinze minutes.

La 18e étape jeudi offrira un très léger répit aux coureurs sur un parcours de 171km entre Trie-sur-Baïse et Pau avec « seulement » deux cols de 4e catégorie.

Source: Belga