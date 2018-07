Des Chiliens présentent des sacs solubles dans l’eau non polluants

Des ingénieurs chiliens ont présenté mardi des sacs en plastique solubles dans l’eau non polluants. Leur secret? Remplacer le pétrole par du calcaire dans la formule chimique. « Notre produit est un dérivé de roche calcaire qui n’a pas d’impact sur l’environnement », a expliqué Roberto Astete, directeur de l’entreprise SoluBag lors d’une conférence de presse à Santiago.

Au côté de Cristian Olivares, également à l’origine du projet, ils espèrent commercialiser leur produit, à base d’alcool polyvinylique (PVA, soluble dans l’eau), à partir d’octobre au Chili, un des premiers pays d’Amérique latine à interdire l’utilisation des sacs en plastique traditionnels.

« C’est comme faire du pain », a-t-il ajouté. « Pour faire du pain, il faut de la farine et d’autres ingrédients. Notre farine c’est l’alcool polyvinylique et d’autres ingrédients, approuvés par la FDA (l’agence en charge de la sécurité alimentaire et des médicaments aux Etats-Unis), qui nous ont permis de fabrique différents produits » en plastique avec ce matériel.

Outre le sac classique, un autre sac en toile réutilisable a également été présenté. Ce dernier, plus résistant, se dissous dans l’eau chaude, le premier dans l’eau froide.

Une fois les sacs dissous face aux journalistes, « il reste du carbone dans l’eau », a expliqué M. Astete. Ce qui, a-t-il poursuivi, « n’a aucun effet sur le corps humain », avant de boire l’eau.

« La grande différence entre le plastique traditionnel et le nôtre est que le premier va rester entre 150 et 500 ans dans la nature et le nôtre seulement cinq minutes. On décide quand on le détruit », a ajouté M. Astete. « A présent, on peut recycler (les sacs) dans sa casserole ou sa machine à laver ».

Selon eux, le coût de leur produit et son mode de fabrication est similaire à celui des sacs plastique actuels, il suffit de changer la formule.

source: Belga