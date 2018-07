Le gouvernement veut élargir le PNR aux trains et cars internationaux

Le gouvernement fédéral a donné son feu vert pour le lancement de deux projets pilotes relatifs à la collecte et au traitement des informations des passagers.

Le premier concerne les trains internationaux et sera mis en oeuvre en collaboration avec Eurostar et les autorités britanniques. Le second se rapporte aux autocars internationaux et sera mené de concert avec Flixbus, a expliqué le ministre de l’Intérieur Jan Jambon sur les ondes de La Première mercredi matin.

Le système PNR (Passenger Name Record) s’applique déjà aux vols internationaux, mais le gouvernement entend l’élargir aux autocars et aux trains à grande vitesse effectuant des liaisons internationales. Deux arrêtés royaux ont été approuvés dans ce sens.

«Cela n’a pas de sens d’exécuter ces mesures aux avions et de laisser l’accès aux bus et aux trains internationaux totalement ouvert», a fait valoir M. Jambon.