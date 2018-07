Naissance de deux nouveaux bébés gorilles de montagne dans les Virunga

Le parc des Virunga a annoncé la naissance de deux nouveaux bébés gorilles de montagne. Cela porte à neuf le nombre de naissance de ces grands singes depuis le début de l’année dans ce joyau menacé de l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans les Virunga, «les gorilles de montagne ont été une source la plus bienvenue de bonnes nouvelles en 2018 et il ne cesse de s’améliorer! Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux bébés, ce qui porte au total neuf nouvelles naissances de gorilles de montagne cette année», écrit le parc.

Situé à la frontière avec le Rwanda et l’Ouganda, les Virunga s’étendent sur 7.800 km2 dans la province du Nord-Kivu, fief de plusieurs milices et groupes armés. Plus ancien parc naturel d’Afrique -il a été créé en 1925 sous la colonisation belge-, le parc des Virunga a suspendu ses activités touristiques jusqu’à la fin de l’année après la mort d’une ranger et l’enlèvement de trois personnes dont deux touristes britanniques le 11 mai.

Le mois dernier, Kinshasa a officialisé son projet d’exploiter le pétrole dans ce joyau menacé, classé au patrimoine mondial par l’Unesco.