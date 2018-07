Les tatouages les plus demandés en 2018 selon les tatoueurs

Qu’ils soient minimalistes, longues manches ou traditionnels, les tatouages ont suivi une tendance particulière cette année.

Les modes s’enchaînent dans le domaine des vêtements comme sur la peau. Bien que indélébiles, le choix des motifs et des endroits où se faire tatouer suivent également la tendance comme le rappelle les tatoueurs eux-mêmes. Et 2018 ne déroge pas à la règle. Cette année encore certains dessins et parties du corps ont été plus demandées que d’autres. Voici un petit tour d’horizon des requêtes populaires.

Les tatouages minimalistes

Selon les tatoueurs de West 4 Tatoo, repris par The Independent, il s’agit là d’un style de tatouage très spécifique qui attire des clients du monde entier. « Les tatouages peuvent aujourd’hui atteindre un niveau de détail similaire au dessin. Du coup, la tendance de la ligne fine a augmenté », racontent-t-ils. « Le lettrage est la demande la plus populaire dans notre salon parce que les mots, qu’il s’agisse de noms, chiffres, dates, actions, citations ou adjectifs, ont une signification et un sens pour les clients », rajoutent-ils.

Un autre avantage de ce style de tatouage est qu’il est souvent caché, expliquent ces derniers qui tatouent souvent des zones de la cage thoracique et du poignet. « C’est quelque chose que la personne peut porter tous les jours », qui plus est la douleur est minime.

Tatouages des doigts

Bien que les tatouages aux doigts soient réputés pour se faner rapidement, la tendance est croissante pour cette partie du corps. Un endroit pourtant souvent décrié par les tatoueurs eux-mêmes puisqu’il nécessite de nombreuses retouches et que l’encre peut également baver.

Deux autres tendances de plus en plus demandées selon West 4 Tattoo sont ceux sous la poitrine ainsi que derrière l’oreille.

Tatouages longue manche

A l’opposé des tatouages minimalistes et des endroits cachés, la tendance du bras complètement dessiné est loin de s’essouffler. « Pour un travail à plus grande échelle, la manche pleine » voit sa popularité augmenter.

Tatouages traditionnels

Malgré toutes les nouvelles tendances, une chose réunit néanmoins la plupart des artistes: les tatouages traditionnels. Comme le rappelle Stefan Dinu de London Inkaholics, il s’agit là de demandes qui incluent du noir et du gris, des reproductions photo-réalistes ou encore des motifs géométriques à l’encre noir.