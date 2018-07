Les syndicats satisfaits de la journée de grève chez Ryanair

Le premier des deux jours de grève chez Ryanair est un succès important, selon le syndicat chrétien LBC-NVK. Sur onze appareils qui devaient quitter Brussels Airport avec un équipage belge, seul un avion est parti.

«Nous pouvons parler d’un véritable succès», estime le secrétaire LBC-NVK Hans Elsen. «C’est un jour de grève historique, des dizaines de travailleurs ont fait grève. Des meilleures conditions de travail, c’est le message envoyé à la direction. D’autres actions suivront». Seul un vol avec un équipage belge a quitté Brussels Airport pour Lisbonne ce mercredi. Dix vols ont été annulés.

Le personnel de Ryanair en Belgique, Espagne, Portugal et Italie est en grève aujourd’hui. Il réclame de meilleures conditions de travail (rémunérations, sécurité, horaires, etc.) et le respect des législations nationales du travail. Parmi les principales revendications: la signature de contrats de travail fondés sur le droit national plutôt qu’irlandais ou encore le respect des législations sur les conditions de travail. Demain, le personnel de cabine de Ryanair en Belgique, au Portugal et en Espagne poursuivra la grève.