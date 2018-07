Les aliments qui prennent soin de vos cheveux

L’utilisation de shampoings et d’après-shampoings n’est pas la seule manière de soigner vos cheveux. Saviez-vous que certains aliments pouvaient aussi contribuer à préserver votre santé capillaire ?

1. Le saumon

Les effets bénéfiques pour la santé du saumon sont bien connus. Le saumon contient des acides gras oméga-3, de la vitamine B12 et du fer. Tout ceci contribue à garder votre cuir chevelu en bonne santé, ce qui est bien sûr bénéfique pour vos cheveux !

2. Les légumes verts

Les épinards, le brocoli et la bette sont d’excellentes sources de vitamine A et C. L’organisme a besoin de ces vitamines pour produire du sébum, lequel est un après-shampoing naturel pour vos cheveux.

3. Les haricots

Les haricots rouges et les lentilles sont des aliments clé d’un régime qui prend soin de vos cheveux. Ils contiennent notamment des protéines, qui stimulent la croissance des cheveux. En outre, ils sont riches en fer, zinc et biotine, laquelle améliore votre santé capillaire et lutte contre la calvitie et les cheveux blancs.

4. Les noix

La noix du Brésil est riche en sélénium, qui préserve la santé du cuir chevelu et de vos cheveux. La noix commune contient de l’acide alpha-linolénique et est également une excellente source de zinc, tout comme la noix de cajou, la noix de pécan et les amandes. Une carence en zinc peut favoriser la chute des cheveux.

5. Les gruaux complets

Pour ne pas manquer de zinc, de fer ou de vitamine B – indispensables pour entretenir la santé de vos cheveux – faites en sorte de consommer suffisamment de gruaux complets, tels que le pain complet, les pâtes de blé complet et le riz complet.

6. Les carottes

La vitamine A contribue à préserver la santé de votre cuir chevelu, ce qui est essentiel pour la brillance de vos cheveux. Les carottes sont un bon moyen d’assurer un apport suffisant en vitamine A.

Il vous est également possible de supplémenter un régime alimentaire sain et équilibré avec des compléments alimentaires pour une crinière sublime. Tout comme les aliments précités, ces compléments contiennent des vitamines, des minéraux et des protéines qui contribuent à maintenir votre cuir chevelu en bonne santé, tels que la biotine, le fer, les vitamines B et la kératine.