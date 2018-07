Certains employés de la garderie pour chiens Doggy Den, située à Sheffield, ont été surpris en train de maltraiter les animaux dont ils ont la charge. Leur comportement a été filmé, et les internautes s’indignent.

Ces images pour le moins choquantes proviennent de la garderie pour chiens Doggy Den, à Sheffield, en Angleterre. Elles montrent un membre de l’équipe frapper les animaux sans défense et leur lancer des jouets au visage.

La vidéo a été partagée par un de leurs anciens employés, qui voulait apparemment exposer aux réseaux sociaux l’horreur de ce qui se passait chez Doggy Den.

Et ça ne s’arrête pas là puisqu’une autre vidéo montre un Dalmatien en cage en train de gémir et pleurer.

Depuis que ces images sont devenues virales sur internet, Tom Greatorex, le fondateur de Doggy Den, s’est exprimé sur la page Facebook de la garderie. Il y précise que ces vidéos, qui ont été publiées cette semaine, «ont été filmées il y a deux ans», et que «les employés qu’on y voit ne travaillent plus pour Doggy Den». Il précise également que la vidéo du dalmatien a été mise en scène, puisque cette garderie «n’utilise pas de cages de manière prolongée».

La personne qui a publié ces images est un ex-employé de Doggy Den qui aurait tenté – sans succès – de poursuivre la compagnie en justice après son renvoi. Selon Tom Greatorex, cette personne aurait elle-même maltraité un chien lors de ses heures de travail, ce qui aurait été la cause de son licenciement.

Les internautes ont fait savoir leur indignation sur les réseaux sociaux, appelant à boycotter la garderie pour chiens Doggy Den.

