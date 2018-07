Tour de France – Philippe Gilbert souffre d’une fracture de la rotule gauche

Philippe Gilbert souffre d’une fracture de la rotule gauche suite à sa chute spectaculaire survenue dans la descente du Col du Portet d’Aspet, mardi, durant la 16e étape du Tour de France. C’est ce que son équipe Quick-Step Floors a annoncé mardi soir. Gilbert est passé au-delà d’un muret dans la descente du Col du Portet d’Aspet, alors qu’il était en tête de la course. Il a réussi à se relever et à repartir jusqu’à l’arrivée. Il est même monté sur le podium pour recevoir le Prix du Combatif du jour. Une fois l’adrénaline disparue, la douleur s’est intensifiée, incitant le coureur à aller passer une IRM.

« Malheureusement, l’examen complémentaire effectué à l’hôpital de Toulouse a révélé que Gilbert a subi une fracture sur le pôle latéral de sa rotule gauche », a indiqué la formation belge.

« Avant toute chose, je veux dire que je suis heureux d’être ici après ce moment difficile », a commenté Gilbert sur le site de son équipe. « J’ai atterri assez durement sur des pierres, et, au début, je ne voulais pas bouger. Mais quelqu’un de Mavic (qui assure l’assistance sur le Tour, ndlr) est venu et m’a aidé à me lever et à remonter ce ravin. Ce n’est pas la manière dont je voulais terminer le Tour, le quitter de la sorte fait vraiment mal. »

Source: Belga