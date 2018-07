Tour de France – Le Français Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) a intégré le top-15 du général

Présent dans la grosse échappée du jour, mardi lors de la 16e étape du Tour de France, le Français Guillaume Martin en a profité pour remonter à la 15e place du général. « J’ai connu une bonne journée qui m’a permis de me rapprocher au classement général », a commenté le coureur sur le site de son équipe Wanty-Groupe Gobert. « J’avais de meilleures sensations, qui ne sont cependant pas exceptionnelles. Il me manque un ou deux pourcents pour pouvoir jouer la victoire jusqu’au bout. Mais c’est plutôt encourageant par rapport à des coureurs qui ne jouent pas le général. Je reste concentré chaque jour, et je le paie à la fin. »

Martin a franchi la ligne en 12e position, à 1:20 du vainqueur, Julian Alaphilippe. Encore une fois, il était dans le même groupe que son compatriote Pierre Latour (AG2R), avec qui il est à la lutte pour le classement du meilleur jeune. Actuellement, Latour porte le maillot blanc. Martin est deuxième à 2:29. « On se chamaille en toute amitié avec Pierre Latour, mais sans le faire exprès », a souri Martin. « Nous avons tous les deux le même niveau, et on s’allie un peu pour repousser Bernal qui nous est supérieur en montagne. Aujourd’hui, j’ai attaqué puis il est venu me chercher car c’est un peu la guerre. Pour le moment, aucun n’est capable de lâcher l’autre, ça se jouera à un jour sans. L’étape de demain est particulièrement piégeuse. »

Mercredi, trois ascensions difficiles attendent les coureurs lors d’une étape de seulement 65 km. « J’appréhende vraiment la journée de demain, car les étapes courtes ne sont pas vraiment ma spécialité », a confié le coureur de Wanty-Groupe Gobert. « Il faudra un bon échauffement, même si j’ai l’avantage de connaître le terrain. J’ai reconnu l’étape en juin avec mes équipiers lors d’un stage dans les Pyrénées. A moi d’en profiter, même s’il faudra veiller à gérer son effort malgré l’étape courte. »

Source: Belga